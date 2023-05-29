Menemen’de Afacan gururlu

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta sezonu 51 puanla 9. basamakta tamamlayan Menemen FK'da teknik direktör Serkan Afacan gururlu. Sezona Özden Töraydın'la başaldıktan sonra İzmir temsilcisinin ikinci çalıştırıcısı olarak göreve başlayan Afacan, sarı-lacivertli kulübe geldiği için çok mutlu olduğunu belirtti. Afacan, "Yeni bir takıma gittiğinizde nasıl bir ekiple karşılaşmak istersiniz deseler, şu an sahip olduğum bir grupla karşılaşmak isterim. Çok karakterli, takımdaşlık seviyesi çok iyi olan bir takım. Oyun planına, tanımına uyan bir oyuncu grubuyla çalıştık ve bu da sonuçlara yansıdı" dedi. Takımıyla 1.5 yıllık kontratının daha olduğunu belirten Afacan, "Benim de Menemen'in de bir hedefi var. 14 futbolcumuzun sözleşmesinin sürmesiyle de yapıyı korursak seneye daha mücadeleci bir ekip olacağız" dedi.

BERKE ÖZBAY