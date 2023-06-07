Menemen FK’da yönetim sessiz

Gelecek sezon da TFF 2. Lig'de mücadele edecek olan Menemen FK'da sessizlik hakim. İzmir temsilcisinde sözleşmesi biten isimlerle henüz bir anlaşmaya varılamazken, sarı-lacivertlilerin nasıl bir yol izleyeceği merak konusu. Menemen temsilcisinde Murat Yılmaz, Oğuzhan Aydoğan, Okan Şentürk, Mahmut Bilir, Oktay Kancı, Gençer Cansev ve kaleci Ceyhun Demircan ile hala nikah tazelenmedi. Teknik direktör Serkan Afacan'ın raporunu beklediği ifade edilen yönetimin, 7 isme ek olarak sözleşmesi süren bazı isimlerle de yollarını ayırabileceği kaydedildi. Sarı-lacivertlilerin gelecek sezon da deneyimli çalıştırıcı Serkan Afacan'la yola devam etmeyi düşündüğü belirtildi.

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