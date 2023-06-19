Yine devir gündemde

TFF 2. Lig'de mücadele etmeye devam edecek olan Menemen FK'da sıcak saatler yaşanıyor. Geçen sezon başında İzmirli iş insanı Özgür Ekmekçioğlu'nun şirketi Ekmas Group tarafından yarışmacı hakları satın alınan Menemen Futbol Kulübü için yine devir gündeme geldi. Sezon başından beri ekonomik problemlerden bir türlü kurtulamayan ve lige tutunma mücadelesini son haftalara kadar sürdüren sarı-lacivertlilerin bu sezon da el değiştireceği öğrenildi. Henüz ismi açıklanmayan ve Menemen Belediyesi'ne yakınlığıyla bilinen bir ismin kulübü satın alarak sarı-lacivertli takımı yeniden ayağa kaldırmak istediği ifade edildi.

RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Kulübe talip olan iş insanının öncelikle kulübün borçlarını kapatıp, transferin de önüne açmayı hedeflediği öğrenildi. İş insanı ve Ekmekçioğlu arasındaki görüşmelerin önemli bir noktaya geldiği ve önümüzdeki günlerde protokolü imzalayarak devir işlemini duyurması bekleniyor. Maçlarını Menemen İlçe Stadı'nda oynamaya devam edecek İzmir ekibinin sarı-lacivert renklerinin ve armanın ana hatlarının da korunacağı gelen diğer bilgiler arasında.

BARIŞ ORHUNBİLGE DEVRİ DOĞRULADI

Menemen FK CEO'su Barış Orhunbilge görüşmelerin son aşamaya geldiğini teyit ederken, sezonun tamamlanmasıyla girişimlerin başladığını söyledi. Orhunbilge, "Menemenli bir iş insanı kulübe talip oldu. Kendisi ilçede Menemen Belediyesi'ne yakınlığıyla biliniyor. Şu an isim vermem doğru olmaz, görüşmeler sürüyor ancak çok yol aldık. Önümüzdeki günlerde netleşeceğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.