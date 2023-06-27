Menemen FK devredildi

Menemen Futbol Kulubü'nde uzun süredir beklenen devir işlemi gerçekleşti. Sarı-lacivertliler, Ekmas Sportif Faaliyetler A.Ş'den Menemenli iş insanı Bilgin Tokul'a devredildi. Ekmas Sportif Faaliyetler A.Ş. Yönetimi ile Bilgin Tokul arasında yaklaşık iki haftadır devam eden görüşmeler anlaşmayla sonuçlandı. Ekmas Sportif Faaliyetler ve Menemen FK Yönetim Kurulu Başkanı Bahri Ekmekçioğlu ile Bilgin Kuyumculuk Yönetim Kurulu Başkanı Bilgin Tokul, resmi devri tamamlayan imzaları bugün attı.

KULÜBÜMÜZ DAHA DA YÜKSELECEK

Devir töreni sırasında açıklama yapan Bilgin Kuyumculuk Yönetim Kurulu Başkanı Bilgin Tokul, Menemen FK'nın Menemen ilçesinin çok önemli bir değeri olduğunu vurgulayarak, "Bu değer, şimdi bizim ellerimizde daha da yükselecek. Kulüp çatısı altında yüzlerce, binlerce çocuğumuzun spor yapmasını sağlamak, en büyük hedefimiz. Başlatılan projelere yepyeni projeler ekleyerek kulübümüzü, ilçemiz ile daha güçlü bir şekilde birbirine bağlayacağız. Sarı-lacivert renkler, armamız, formamız, kulübümüz bizim gurur kaynağımız. En iyi şekilde devir aldığımız kulübümüzü, çok daha iyi yerlere getireceğimizde inancımız da gücümüz de hazır. Kulübümüz, her Menemenlinin gurur duyacağı bir yer olmaya devam edecek ve bu duygu her gün daha da gelişecek" dedi.

'BAYRAĞI GÜVENLİ BİR ELE TESLİM ETİK'

EKMAS Sportif Faaliyetler A.Ş. ve Menemen FK Yönetim Kurulu Başkanı Bahri Ekmekçioğlu "Başta Menemen Kaymakamı Sayın Fatih Yılmaz ve Menemen Belediyesi Başkan Vekili Sayın Aydın Pehlivan olmak üzere Menemen'deki tüm kurumlarla kurduğumuz iletişimle kulübümüzü adeta yeni baştan inşa ettik. Bir yılda kulübümüzün idari, kurumsal ve mali yapılanmasını tamamladık. Bu süreçte arkamızda ve yanımızda her zaman Menemen halkının gücünü hissettik. Bu bir bayrak yarışıydı ve bayrağı çok güvenli bir ele teslim ettik. Gözümüz arkada değil. Menemen FK'ya olan desteğimiz ve ilgimiz bundan sonda da devam edecek. Ekmas Sportif Faaliyetler'in spor sektöründe yatırımları da sürecek" ifadelerini kullandı.

BAŞKAN AYDIN'A TEŞEKKÜR ETTİ

MENEMENLİLER ve Menemen FK'ya hizmet etmekten onur duyacaklarını kaydeden Bilgin Tokul, "Bu sürecin en başından itibaren Menemen sevdalısı, örnek bir sporsever olan Menemen Belediye Başkanı Sayın Aydın Pehlivan'ın kıymetli desteklerini aldık. Bu çok önemli iş birliği ve dayanışmamızın güçlenerek süreceğine inanıyorum. Bu süreçte katkısı ve emeği olan herkese tekrar teşekkür ediyorum. Menemen Kulübümüz, Menemenlilerin birliğine, bütünlüğüne, dostluğuna, centilmenliğine, mutluluğuna, dayanışmasına önemli katkı yapacaktır. İlçemizin güzel insanlarıyla ve tüm sporseverleriyle birlikte büyük başarıların altına imza atacak, birlikte başaracağız. Anlaşmamız hayırlı uğurlu olsun, Allah utandırmasın" diye konuştu.