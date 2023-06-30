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Haberler Menemenspor Menemen FK’da oyuncular beklemede

Menemen FK’da oyuncular beklemede

DOĞANCAN BİNGÖL
Menemen FK’da oyuncular beklemede
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele edecek Menemen FK'da oyuncular, yeni yönetimin yol haritasını bekliyor. Geçtiğimiz gün yaklaşık 2 haftadır yapılan görüşmeler sonucunda Menemen Futbol Kulübü, Ekmas Group'tan Bilgin Kuyumculuk'un sahibi Bilgin Tokul'a devredilmişti. Kurban Bayramı'nın ardından yeni sezon hazırlıklarına başlaması beklenen sarılacivertlilerin nasıl bir politika izleyeceği ise belirsizliğini koruyor. Tatilde olan oyuncuların akıbeti Tokul'un yapacağı açıklamanın ardından netleşecek. Belirsizlik ortamının uzun sürmesi halinde takımda birçok ayrılığın olabileceği konuşuluyor.
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