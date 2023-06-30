Menemen FK’da oyuncular beklemede

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele edecek Menemen FK'da oyuncular, yeni yönetimin yol haritasını bekliyor. Geçtiğimiz gün yaklaşık 2 haftadır yapılan görüşmeler sonucunda Menemen Futbol Kulübü, Ekmas Group'tan Bilgin Kuyumculuk'un sahibi Bilgin Tokul'a devredilmişti. Kurban Bayramı'nın ardından yeni sezon hazırlıklarına başlaması beklenen sarılacivertlilerin nasıl bir politika izleyeceği ise belirsizliğini koruyor. Tatilde olan oyuncuların akıbeti Tokul'un yapacağı açıklamanın ardından netleşecek. Belirsizlik ortamının uzun sürmesi halinde takımda birçok ayrılığın olabileceği konuşuluyor.