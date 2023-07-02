Menemen’e Rüzgar geliyor

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele edecek olan Menemen FK'da hareketli saatler yaşanıyor. Özgür Ekmekçioğlu'nun sahibi olduğu Ekmas Group'tan, Bilgin Tokul'a devrinin gerçekleşmesinin ardından ilk hamlesini teknik direktör Cenk Laleci'yi dümene geçirerek yapan İzmir temsilcisinde yeni yönetim transfer çalışmalarına odaklanırken, görüşmelerini de hızlandırdı. Gelecek sezona şampiyonluk parolasıyla hazırlanan sarı-lacivertlilerin, geride kalan sezonda Şanlıurfaspor'la 1. Lig'e yükselme sevinci yaşayan Kemal Rüzgar ile anlaştığı ve tecrübeli golcünün imza atmasının an meselesi olduğu öğrenildi.

GOL KRALI OLDU

Güneydoğu Anadolu ekibiyle sözleşmesi sona eren ve takımdan ayrılan 28 yaşındaki forvet, geçen sezon gösterdiği başarılı performansla tüm dikkatleri üzerine çekmişti. Şanlıurfaspor formasıyla 39 karşılaşmada görev yapan deneyimli forvet, normal sezonda rakip ağları 20 kez sarsarak gol krallığı tacını takmayı başardı. Kemal, Türkiye Kupası ve Play-Off da dahil edildiğinde geçen sezon ağları tam 25 kez havalandırdı. Kariyerine Alman ekibi Düsseldorf'ta başlayan ve ardından A takıma kadar yükselen gurbetçi futbolcu, Osnabrück, Viktoria Köln, Altınordu, Çaykur Rizespor, Manisa FK ve Boluspor formalarını da terletti.