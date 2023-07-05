Hedef süper lig

Spor Toto 2. Lig ekibi Menemen Futbol Kulübü'nün şirket hisselerinin tamamını geçtiğimiz hafta Ekmas Sportif A.Ş.'den devralan Menemen FK Başkanı Bilgin Tokul, sarı-lacivertli kulüpteki hedefleri ile ilgili çok önemli açıklamalarda bulundu. Tokul, kuracakları yapıyla asıl ve temel hedeflerinin önce Spor Toto 1. Lig'e, ardından Süper Lig'e yükselmek olduğunu vurguladı. Şu anda İzmir'i Süper Lig'de temsil eden bir kulübün olmadığına dikkat çeken Tokul, "Biz bu hedefi gerçekleştireceğiz. Bizim bu hedefleri gerçekleştirmemizde en büyük şansımız Menemen Belediye Başkanımız Aydın Pehlivan'ın spora verdiği desteklerdir. Kendisinin manevi destekleri bizim için çok önemli" şeklinde konuştu.

TRANSFER YASAĞI KALKIYOR

Kulübün üzerindeki transfer yasağının kalkacağını belirten Tokul, "Bu hafta transfer yasağımızı kaldırıyoruz. Hem mali yönü, hem de futbolcu kadrosu güçlü bir yapı oluşturmak istiyoruz. Bunlara ek olarak aynı zamanda izleyenlerin seyir zevki alacağı mükemmel bir takım kurmak istiyoruz" açıklamasını yaptı. Transferler hakkında da bilgi veren Tokul, "Yakın bir zamanda herkesin göreceği gibi nokta transferler ile Menemen FK'yı en çok konuşulan kulüp haline getireceğiz. Herkes tarafından bilinen ve takdir edilen futbolcular ile anlaşacağız. Transferlerimizle zaten herkes hedefimizin ne olduğunu anlayacaktır" ifadelerini kullandı.

YENİ STAT GELİYOR

Başkan Bilgin Tokul, Menemen FK taraftarına stat müjdesi de verdi. Yeni sezon için Menemen İlçe Stadı'nda bazı değişiklikler yapacaklarını ifade eden Tokul, "Gençlik Spor Genel Müdürlüğü ve Spor Bakanlığı'nın organizasyonu dahilinde Ulukent'te modern ve ulaşımı kolay bir stadımız olacak. İhale süreci ve çalışmalar 2024'te başlayacak ve 2025'te yeni stadımız kullanıma hazır hale gelecek" dedi. Tokul, Menemenli yetenekli çocukları da takıma kazandıracaklarını söyledi.