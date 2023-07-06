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Menemen FK atakta

Sarı-lacivertliler, Şanlıurfa’dan ayrılan Mehmet Alp Kurt’a imza attırırken, aynı takımdan Barış Gök ve İnegölspor’dan Metincan Cici ile büyük oranda anlaşma sağladı

BERKE ÖZBAY
Menemen FK atakta

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele edecek olan ve mutlak şampiyonluk parolasıyla sezona başlayacak olan Menemen FK transfer çalışmalarını tam gaz sürdürüyor. Şanlıurfaspor'dan ayrılan ve 2. Lig'de gol kralı olan Kemal Rüzgar ile anlaşan İzmir temsilcisinin, yine Şanlıurfaspor'la şampiyonluk yaşayan orta saha Mehmet Alp Kurt'a iki yıllık imza attırdı. Kulüpten yapılan açıklamada Dortmund altyapasında yetişen ve geçen sezon Şanlıurfa ile şampiyonluk sevinci yaşayan Mehmet Alp Kurt ile 2 yıllık sözleşme imzaladık. Oyuncumuza başarılı bir sezon diliyoruz" denildi.

İzmir ekibi yine aynı takımdan sol bek Barış Gök ve İnegölspor'dan ayrılan Metincan Cici için girişimlere başladığı öğrenildi. Geçen sezon Güneydoğu Anadolu ekibiyle 41 karşılaşmanın 40'ına ilk 11'de çıkan 29 yaşındaki savunmacı Barış'ın kulübüyle olan sözleşmesinin sona ermesi Menemen'in elini rahatlatıyor.

METİNCAN DA TAMAM

İzmir temsilcisinin transferdeki bir diğer hedefi Metincan ise geride kalan sezonda ilk yarıyı Kastamonuspor'da ikinci yarıda ise İnegölspor formasını terletti. Sarı-lacivertli kurmayların iki isimle yapılan görüşmelerde büyük aşama kaydettiği öğrenilirken, önümüzdeki günlerde resmi imzaların atılması bekleniyor.

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