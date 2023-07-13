Menemen’de Kutay bitti

TFF 2. Lig'de yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarını sürdüren Menemen FK aradığı golcüyü Artvin'de buldu. Kadrosunu Mehmet Alp Kurt, Emir Terzi, Oğuz Çalışkan ve Feyyaz Belen ile güçlendiren İzmir temsilcisi, hücum hattına takviye için Artvin Hopaspor forması giyen forvet Onat Kutay Kurt ile anlaşmaya vardı. Sarı-lacivertli kurmayların yapılan görüşmeler sonunda kulübü ve oyuncuyla imza aşamasına geldiği kaydedildi. Geride kalan sezonun ilk yarısında Diyarbekirspor formasıyla 19 maça çıkan 25 yaşındaki santrfor rakip ağları 2 kez, ligin ikinci yarısında ise bonservisiyle gittiği Artvin Hopaspor formasıyla 12 maçta 1 kez rakip ağları sarsarken toplam 31 maçta 3 gol kaydetti.

31 MAÇTA 3 GOL ATTI

Karadeniz temsilcisiyle 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan golcü Çorlu 1947'den Galatasaray altyapısına transfer olurken, Ergene Velimeşespor ve Tuzlaspor formalarını da terletti. 141 resmi müsabakada görev yapan Onat Kutay, bu süreçte rakip ağları 22 kez sarsarken, 4 de asist yaptı.

BARIŞ GÖK IĞDIR'A GİTTİ

MENEMEN FK'nın listesinde yer alan ve görüşmelerde büyük aşama kaydedilen sol bek Barış Gök transferi son anda gerçekleşmedi. Şanlıurfaspor'da geçen sezon şampiyonluk yaşayan deneyimli futbolcu Iğdır FK'ya imza attı. Öte yandan İzmir ekibinde transfer çalışmaları tüm hızıyla sürerken, Kemal Rüzgar'la da pürüzlerin kaldığı ve önümüzdeki günlerde imzanın atılacağı kaydedildi.