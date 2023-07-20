Menemen FK’da transfer hamlesi

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta şampiyonluğa gözünü diken Menemen FK, transferde dur durak bilmiyor. Sarı-lacivertliler son olarak İskenderunspor forması giyen Okan Dernek'i de kadrosuna dahil etti. Orta sahada forma giyen oyuncuyla iki yıllık sözleşme imzalandığı açıklandı.

Arnavutköy Belediyespor'da futbola başlayan tecrübeli futbolcu daha önce Çatalcaspor, Fatih Karagümrük, Amed Sportif, Samsunspor, Tuzlaspor, Diyarbekirspor ve Sakaryaspor'da da oynadı. Deneyimli ön libero geçen sezon İskenderunspor formasıyla 37 maça çıkıp 2 kez gol sevinci yaşadı. Kadrosunu Mehmet Alp, Emir, Oğuz, Feyyaz, Onat Kutay, Sedat, Özkan ve son olarak Okan ile güçlendiren İzmir temsilcisinde takviyelerin süreceği ifade edilirken gündeme Keçiörengücü'nden Hamza Gür'ün de geldiği iddia edildi.

SIRADA HAMZA VAR

Son iki sezonda Başkent temsilcisinde 52 mücadelede sahaya çıkan 29 yaşındaki deneyimli forvet geçen sezon 20 mücadelede rakip ağları 3 kez sarstı. Hatayspor altyapısında yetişen Hamza, İskenderun Demirçelik, 1461 Trabzon ve Boluspor formalarını da terletirken, Ankara temsilcisiyle 2024 yılına kadar sözleşmesi sürüyor.