Menemen FK’da imza şov sürüyor

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Menemen Futbol Kulübü, imza şova devam ediyor. Önceki gün geçen sezon Süper Lig'e yükselmeyi başaran Pendikspor'dan sol bek Erhan Kara'ya imzayı attıran İzmir temsilcisi, bu kez de Şanlıurfaspor'la 1. Lig'e yükselme başarısı gösteren ve rakip ağları 25 kez sarsarak gol krallığı tacını takan 28 yaşındaki forvet Kemal Rüzgar ile 1461 Trabzon'dan 26 yaşındaki stoper Onur Akdeniz'i kadrosuna dahil etti. Alman temsilcisi Düsseldorf altyapısından yetişen Kemal; Leverkusen, Osnabrück, Viktora Köln, Altınordu, Ç.Rize, Manisa FK ve Bolu formalarını da terletti. Onur ise Akhisarspor'da yetişirken, Erbaaspor'da da görev yaptı ve geçen sene 1461 Trabzon'da 35 resmi müsabakada top koşturdu.