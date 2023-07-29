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Haberler Menemenspor Menemen’de ayrılık rüzgarı

Menemen’de ayrılık rüzgarı

BERKE ÖZBAY
Menemen’de ayrılık rüzgarı
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta yeni sezon hazırlıklarına devam eden Menemen FK'da ayrılık rüzgarı esiyor. Kadrosuna yaptığı takviyelerle şampiyonluğun en büyük adaylarından biri haline gelen İzmir temsilcisinde geride kalan sezonda görev yapan üç önemli ismin ayrıldığı öğrenildi. Geçen sezon 34 mücadelenin tümüne ilk 11'de başlayan ve takımına 6 gol katkısı veren 35 yaşındaki kaptan Ferhat Çulcuoğlu'na ek olarak, 35 karşılaşmada rakip ağları 10 kez havalandıran 26 yaşındaki forvet Muhammed Enes Yılmaz ile 24 maçta oynayan 34 yaşındaki stoper Gençer Cansev'in takımdan ayrıldığı belirtildi. Sarı-lacivertlilerde Ferhat ve Muhammed Enes'in yeni takımları henüz belirsizliğini korurken, Gençer'in ise 24Erzincaspor'la anlaşmaya vardığı kaydedildi.
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