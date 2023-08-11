Menemen FK Recep ile anlaştı

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Menemen FK, flaş transferleri sürdürüyor. Geçtiğimiz sezon geçirdiği sıkıntılı günleri arkasında bırakan sarı-lacivertli ekip, yeni patron Bilgin Tokul önderliğinde yaptığı takviyelerle yeni sezonda mutlak şampiyonluk hedefliyor. İzmir ekibi son olarak Altınordu'dan ayrılan orta saha oyuncusu Recep Aydın ile anlaştı. Geçtiğimiz sezonu kırmızı- lacivertli ekipte geçiren ve 11 maçta gösterdiği performans ile dikkatleri üzerine çeken Aydın, İzmir ekibi ile söz kesti.

RESMİ İMZA BEKLENİYOR

Kariyerinde Konyaspor, İstanbulspor, İnegölspor, Karabükspor, Giresunspor, Ümraniyespor Bursaspor ve Bodrumspor'un formalarını da giyen ve sözleşmesi biten 33 yaşındaki tecrübeli futbolcunun resmi imzayı atması bekleniyor. İzmir temsilcisinin transferi önümüzdeki günlerde duyuracağı ifade edildi. Bu arada Menemen FK Teknik Direktörü Cenk Laleci'nin deneyimli oyuncuyu bir süredir takip ettiği ve transferi yönetimden rica ettiği öğrenildi.