Menemen FK’da Cenk Laleci iddialı

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta yer alan Menemen Futbol Kulübü yarın ilk sınavında Karaman FK deplasmanında ter dökecek. Yeni Karaman Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak müsabakada Yakup Özhan görev yapacak. Menemen FK'nın teknik direktörü Cenk Laleci, transfer döneminde çok iyi isimleri kadrolarına dahil ettiklerini belirterek, "Hazırlık dönemimizi de çok verimli geçirdik. En iyi şekilde sezona hazırlandık. Karaman FK deplasmanında iyi bir oyun ortaya koyup, sezona mutlu başlamayı amaçlıyoruz" dedi.