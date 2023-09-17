Menemen yıkıldı

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta deplasmanda Arnavutköy Belediyespor ile berabere kalan Menemen FK, sahasında konuk ettiği Etimesgut Belediyespor'a 2-0 kaybetti. 19'da Mertcan'ın ortasında Kemal'in kafası üstten auta gitti. 20'de Muhammed'in kaptırdığı topu önünde bulan Kemal'in ceza sahası dışından sert şutu kaleci Abdulaziz'de kaldı. 29'da Erhan'ın kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak kaleyi bulmadı. 45+3'te Turan'ın sağdan ortasında Fatih'in kafası üstten auta çıktı.

GOLLER İKİNCİ YARI GELDİ

54'te Kemal'in pasında ceza sahasında topla buluşan Mertcan'ın yerden şutunu savunma son anda çizgiden çıkardı. 62'de Berk'in sağdan ortasında Batuhan Salman arka direkte boş kaleye kaçırdı. 71'de savunma arkasına sarkan Turan kaleciyle karşı karşıya pozisyonda topu Bora'ya nişanladı. 74'te sağ kanatta yine topla buluşan Turan'ın pasında Vedat düzgün bir vuruşla takımını öne geçirdi: 0-1. 81'de yine Vedat sahneye çıktı ve Berk'in pasında arka direkte meşin yuvarlağı ağlara göndererek skoru belirledi: 0-2.

SAHA KARIŞTI

Karşılaşmanın 31. dakikasında iki takım futbolcuları ve yedek kulübesi arasında gerginlik yaşandı. Etimesgut Belediyesporlu Caner ile Menemen FK'dan Feyyaz arasında çıkan tartışma yedek kulübesine de sıçradı. Hakem ve güvenlik güçlerinin araya girmesiyle olay büyümeden yatıştı.

Cenk Laleci'den tek degisiklik

MENEMEN FK'nın sahasında Etimesgut Belediyespor'u konuk ettiği mücadelede teknik direktör Cenk Laleci kadroda tek değişime gitti. İzmir temsilcisinde genç çalıştırıcı kalede rotasyona giderken, eldivenleri kaleci Oğuz Çalışkan'ın yerine Bora Göymen'e emanet etti.

MİNİ YORUM/ BERKE ÖZBAY

Kalite değil, sistem kazandırır

YENİ sezona kadrosunu baştan aşağıya değiştirerek ve 1. Lig hedefleyerek başlayan Menemen FK'da işler yolunda gitmiyor. Ligin ilk haftasında aldığı galibiyetle uzun maratona iyi start veren İzmir ekibi, son iki maçtaki kayıplarını bu haftada sürdürdü. Konuşulacak asıl konu, kaliteli isimlerden oluşan bir kadroya sahip olsanız da iyi bir oyun planınızın olup olmadığıdır. Bu noktada sarı-lacivertlilerin henüz 'yeterli' bir sisteminin olmadığını, olsa da sahaya yansıtamadığını görüyoruz. Menemen, mücadelenin büyük bir bölümünde kendisine sadece direnen bir takım karşısında golü bir türlü bulamadı. Oyunun kurulumunda sorun yaşayan İzmir ekibi, kanatlardan da beklediği verimi alamadı. Özellikle ileri uçta Kemal istediği ve beklediği pasları alamayınca skor üretemedi.

Cenk hoca, ikinci yarıda rakibin üstüne daha fazla gitmek istedi ve risk aldı. Sağ bek Emir'i oyundan alırken, forvet Samed Ali'yi sahaya sürdü ve olan oldu. Rakip ekip daha fazla açık alan bulurken, sarılacivertlilerin üretememe ve bitirememe sorunu sürdü. Bu puan kayıpları henüz ligin başı olsa da, sezonu büyük oranda belirleyen kritik öneme sahip. Artık İzmir ekibinin dersini daha iyi çalışması gerekiyor, zira taraftarlardan büyük tepki geldi. Geride kalan kayıpların nedenine teknik heyetin daha fazla kafa yorması gerek. Sadece kaliteli futbolcuları transfer etmekle zirveye oynanmıyor. İlk 4 haftada yaşananlar Menemen FK'ya çok daha geç olmadan ders olsun...