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Menemen FK’da yüzler gülüyor

Sarı-lacivertliler, gurbette Erzincan’ı mağlup ederek üzerindeki kara bulutları dağıttı.

HABER MERKEZİ
Menemen FK’da yüzler gülüyor
TFF İkinci Lig Kırmızı Grup'ta üst üste puanlar kaybeden Menemen Futbol Kulübü, deplasmanda 24Erzincanspor'u 2-0 yenerek kara bulutları dağıttı. Sezonun ilk maçında deplasmanda Karaman FK'yı mağlup ettikten sonra Isparta ve Etimesgut Belediye'ye yenilip Arnavutköy Belediye ile berabere kalan sarı-lacivertliler, ikinci galibiyetini alarak 7 puanla 7. sıraya yükseldi. Teknik direktör Cenk Laleci, kendileri için çok kritik bir maçı kazandıklarını ifade ederek, "Son 3 karşılaşmamızda galip gelememek hepimizin moralini bozmuştu. Erzincan deplasmanına mutlak galibiyet için gelmiştik. Beraberlik dahi aklımızda yoktu. Net bir skorla kazandık. Çok iyi moral bulduk. Bu galibiyet önümüzdeki maçlara da yansıyacaktır" şeklinde konuştu. Menemen, bu hafta sahasında Fethiyespor'u yenerek evindeki ilk galibiyetini almaya çalışacak.
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