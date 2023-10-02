Menemen’den yeni seri

2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Menemenspor ile Fethiyespor Ege derbisinde karşı karşıya geldi. Geçtiğimiz hafta 24Erzincanspor'u deplasmanda yenerek galibiyet hasretini gideren ev sahibi maça hızlı başladı. Mertcan'ın 38'deki golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapatan sarı-lacivertliler, ikinci yarının başında yine Mertcan ile farkı 2'ye çıkardı. Fethiye 66'da Nurettin ile farkı 1'e indirse de skoru korumayı başaran İzmir temsilcisi, üst üste ikinci galibiyetini aldı. Menemen puanını 10'a yükselterek 5'inci sıraya kadar yükselirken, 5 haftada galibiyetle tanışamayan Fethiye ise 3 puanla 17'inci sıraya geriledi.