Menemen FK hasret bitirecek

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden ve son iki maçından galibiyetle ayrılan Menemen FK, tam 8 ay 4 gün sonra 3'te 3 peşinde olacak. Son olarak 24 Erzincanspor ve Fethiyespor maçlarını kayıpsız geçen İzmir temsilcisi, pazar günü oynayacağı İnegölspor maçını kazanarak uzun bir zaman sonra yeniden üç maçlık galibiyet serisine imza atmanın ve hasreti bitirmenin hesaplarını yapıyor. Son olarak geçen sezon 4 Şubat 2023'te art arda üçüncü maçını kazanan ve ardından geçen bu süreçte en fazla iki maç art arda kazanan sarı-lacivertliler 20 maç sonra serisini tekrarlamak istiyor.

HEDEF MUTLAK GALİBİYET

Bursa temsilcisi ile oynayacağı mücadeleye mutlak galibiyet hedefiyle hazırlanan Menemen FK'nın birbirlerine karşı oynanan 10 maçta da üstünlüğü var. Sarı-lacivertliler sahadan 5 kez, İnegöl ise 3 kez üstün taraf olarak ayrılırken, 2 maç da eşitlikle bitti.