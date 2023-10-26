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Karafırtınalar Menemen’e

Kurmaylar Mehmet Ak’ın ardından deneyimli çalıştırıcıyı da listeye aldı

BERKE ÖZBAY
Karafırtınalar Menemen’e

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta üst üste alınan olumsuz sonuçların ardından Cenk Laleci ile yolları ayıran ve teknik direktör arayışlarını sürdüren Menemen Futbol Kulübü'nde yeni bir isim daha listeye eklendi. Sarı-lacivertli yönetim, Mehmet Ak'ın ardından Sait Karafırtınalar'ı da gündemine aldı. İzmir temsilcisinde deneyimli çalıştırıcının isminin de kulislerde konuşulduğu kaydedildi. Geçen sezon 2. Lig'de Bucaspor 1928'i çalıştıran 54 yaşındaki İzmirli teknik adamla görüşme gerçekleştirileceği ifade edildi.

2022-2023 sezonunda 1. Lig'de Boluspor'u çalıştırıp ardından Bucaspor 1928'e geçen Karafırtınalar, İzmir ekibiyle Play-Off finali oynama başarısı gösterdi. Bucaspor 1928, Karafırtınalar yönetiminde 19 maça çıkıp 15 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Bu haftayı bay olarak geçecek olan Menemen'de yönetim, hafta sonuna kadar teknik direktör sorununu çözüme kavuşturmayı hedefliyor.

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