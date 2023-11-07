“Hikaye yazacağız”

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta 4 haftadır galip gelemeyen Menemen Futbol Kulübü, Teknik Direktör Yılmaz Vural yönetiminde çıktığı ilk sınavda Denizlispor'u deplasmanda 2-1 mağlup ederken Play-Off ateşini de yaktı. 90. dakikada Orhan'ın golüyle gelip gelmeyi başaran sarı-lacivertli ekip büyük sevinç yaşadı. Müsabaka sonrası konuşan Vural, maç maç ilerleyip hedefe ulaşacaklarını söyledi.

"İŞİMİZ KOLAY DEĞİL"

Tecrübeli teknik adam, "Denizlispor'a karşı 6 tane net pozisyon vardı, 2 tanesini değerlendirdik ve kazanan biz olduk. Kulübümle 3 senelik sözleşme imzaladım. Menemen halkı ve şehrin önde gelenleri hocam gelin hikaye yazalım, bir üst lige çıkalım ve nihayetinde Süper Lig'e çıkalım dediler. Ben de Menemenspor'a elimden geleni yapmaya çalışacağım. Maç maç ilerleyerek hedefe ulaşmak istiyoruz. Puanımız 15 oldu. 7 maçımız kaldı ilk yarıya. Yukarıyla 14 puanlık bir fark var. Puan farkını kapatmamız kolay değil ama biz takım olarak bunu başarmak istiyoruz" dedi.