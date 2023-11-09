Menemen FK’da Vural heyecanı

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta inişli-çıkışlı günler geçiren Menemen FK'da teknik direktör Yılmaz Vural, taraftarıyla buluşuyor. Yeni sezona yönetim değişikliği ve baştan aşağı yenilenen kadrosuyla başlayan ancak beklentilerin oldukça uzağında kalan sarı-lacivertliler, kötü gidişatın faturasını Cenk Laleci'ye keserek yolları ayırmıştı. Bu değişikliğin ardından takımın başına Yılmaz Vural'ı getiren Menemen'de takımın çiçeği burnunda teknik direktörü Sarıyer karşısında kendi taraftarı önünde ilk iç saha maçına çıkacak. 15 puanla 9. sırada konumlanan İzmir temsilcisi, Geçen hafta Vural yönetimiyle Denizlispor'u yenmişti. Menemen, yeni hocasının ateşiyle mutlak galibiyet istiyor. Sarı-lacivertliler Ziraat Türkiye Kupası'nda Nevşehir'i yendiği karşılaşmayı Tire'de oynamıştı.