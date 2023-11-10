Menemen FK’da hedefler yükseldi

TRENDYOL 1. Lig'de inişli-çıkışlı günler geçiren Menemen FK'da Yılmaz Vural etkisini gösterdi. Yeni sezona kabuk değiştirerek baştan aşağıya yenileyerek başlayan Menemen, gözünü yine zirveye dikti. Cenk Laleci'nin ardından göreve gelen deneyimli antrenör, takımı başında çıktığı 2 karşılaşmadan da galibiyet ile ayrılarak İzmir ekibine yeni bir sayfa açtı. Önce Türkiye Kupası karşılaşmasında Nevşehir Bld'yi yenerek Menemen ile ilk maçından galibiyet ile ayrılan Vural, ardından ligde konuk olduğu Denizlispor'u yenerek müthiş bir başlangıç yaptı. İzmir temsilcisi, tecrübeli teknik direktör ile pazar günü ilk iç saha maçına çıkacak. Sarıyer ile karşılaşacak Menemen FK, taraftarının desteğiyle 3 puan elde ederek hem seriyi sürdürmek hem de üst sıralara yerleşmek istiyor.