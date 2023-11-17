Menemen FK’da Mertcan ışıldıyor

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta üç maçtır yenilgi yüzü görmeyen 10. sıradaki Menemen FK'da Mertcan Açıkgöz fırtınası sürüyor. İzmir temsilcisinin geçen sezon Sarıyer'den renklerine bağladığı 23 yaşındaki kanat oyuncusu, geride kalan süreçte takımının skor yükünü çekti. Geçen sezon 30 müsabakaya çıkan, rakip ağları 10 kez sarsarak Muhammed Enes Yılmaz ile takımın en golcü ismi olan Mertcan, bu sezon da gollerine devam ediyor. Genç futbolcu geçen 13 haftada tüm maçlarda görev yaparken, 6 kez gol sevinci yaşayarak yine sarı-lacivertlilerin en skorer ismi olarak ön plana çıkıyor. Mertcan bu sezon ligde Karaman FK, Fethiyespor (2), Iğdır FK, Sarıyer; kupada ise Nevşehir Belediyespor ağlarını sarsmayı başardı.