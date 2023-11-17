  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Menemenspor Menemen FK’da Mertcan ışıldıyor

Menemen FK’da Mertcan ışıldıyor

BERKE ÖZBAY
Menemen FK’da Mertcan ışıldıyor
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta üç maçtır yenilgi yüzü görmeyen 10. sıradaki Menemen FK'da Mertcan Açıkgöz fırtınası sürüyor. İzmir temsilcisinin geçen sezon Sarıyer'den renklerine bağladığı 23 yaşındaki kanat oyuncusu, geride kalan süreçte takımının skor yükünü çekti. Geçen sezon 30 müsabakaya çıkan, rakip ağları 10 kez sarsarak Muhammed Enes Yılmaz ile takımın en golcü ismi olan Mertcan, bu sezon da gollerine devam ediyor. Genç futbolcu geçen 13 haftada tüm maçlarda görev yaparken, 6 kez gol sevinci yaşayarak yine sarı-lacivertlilerin en skorer ismi olarak ön plana çıkıyor. Mertcan bu sezon ligde Karaman FK, Fethiyespor (2), Iğdır FK, Sarıyer; kupada ise Nevşehir Belediyespor ağlarını sarsmayı başardı.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA