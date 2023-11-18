Menemen FK çıkış peşinde

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Menemen FK, çıkışa geçmenin hesaplarını yapıyor. Yeni teknik direktörü Yılmaz Vural ile yeni bir sayfa açan sarı-lacivertliler, yarın Düzcespor ile kozlarını paylaşacak. Son 3 haftada 2 beraberlik, 1 galibiyet elde eden ve 16 puanla 10. sırada konumlanan Menemen, Düzce ekibini yenerek lider Amed Sportif ile oluşan 14 puanlık farkı kapatmak istiyor. Menemen FK Teknik Direktörü Yılmaz Vural, galibiyet istediklerini belirterek "Takımıma güveniyorum. Son haftalarda iyi bir form yakaladık. İlk devreyi Play-Off hattı içinde kapatmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.