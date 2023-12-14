Menemen’de Vural farkı

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Menemen FK Yılmaz Vural'la yeni sayfa açarken, deneyimli teknik direktör farkını ortaya koydu. Sezona Cenk Laleci ile başlayan ancak alınan olumsuz sonuçların ardından 9. haftada genç çalıştırıcı ile yolları ayırarak Yılmaz Vural'ı dümene geçiren İzmir temsilcisi, adeta küllerinden doğdu.

RÜZGARI ARKASINA ALDI

Sarı-lacivertliler, Laleci nezaretinde ligde 9 maçta mücadele edip hanesine 11 puan yazdırırken, ligin 12. haftasında teknik direktörlük koltuğuna oturan Yılmaz Vural'la çıktığı 6 maçta ise tam 13 puan toplamayı başardı, rüzgarı arkasına aldı. Vural yönetiminde Menemen FK'nın yakaladığı çıkışta hücum performansının etkisi de büyük oldu. İzmir ekibi, Laleci ile çıktığı maçlarda rakip ağları 10 kez havalandırırken, Vural ile birlikte kısa sürede 14 gol kaydetti.