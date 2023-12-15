Menemen FK’nın gözü yükseklerde

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta teknik direktör Yılmaz Vural ile birlikte yakaladığı çıkışla Play-Off hattına dayanan 8. sıradaki Menemen FK, ilk yarının bitimine iki maç kala hem zirve hem de düşme hattından kurtulma mücadelesi veren ekiplerle oynayacak. Sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla başlayan sarı-lacivertliler, son haftalarda yakaladığı çıkış ile iddialı bir görüntü çizerken, ilk yarının bitimine 2 maç kala yakaladığı çıkışı sürdürerek hata yapmak istemiyor.

İLK SINAV ZİRVE ORTAĞI AMED

DEVRE arasına ilk 6 takımdan biri olarak girmenin hesaplarını yapan sarı-lacivertliler önce zirve ortağı Amed Sportif ile evinde, ardından ateş hattındaki 16. basamaktaki Belediye Derince ile gurbette kozlarını paylaşacak. Bu karşılaşmalardan galibiyetle ayrılmanın planlarını yapan İzmir temsilcisi, alacağı sonuçlarla ilk yarıyı Play-Off hattında bitirmenin hesaplarını yapıyor