Menemen FK’da Bora eldiveni kaptı

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta Play-Off mücadelesi veren Menemen FK'da kaleci Oğuz Çalışkan formayı kaptırdı. Bu sezon 14 maçta forma giyen Çalışkan bu maçlarda kalesinde 17 kez gol görerek beklenilen performansın altında kalmıştı. Kötü giden süreci fırsata çeviren 22 yaşındaki genç eldiven Bora Göymen, teknik direktör Yılmaz Vural'ın dümene geçmesiyle birlikte eldivenleri devraldı. Geçen sezon kalenin değişilmez ismi olan Göymen, Çalışkan'ın transfer edilmesiyle yedeğe çekilmişti. Etimesgut Bld maçıyla Vural tarafından yeniden 11'e monte edilen Göymen, 4 maçtır kaleyi koruyor.

GÜVENİ BOŞA ÇIKARTMADI

ETİMESGUT Bld, İskenderun, Uşakspor ve Türkiye Kupası'nda Bodrumspor maçlarında sahaya çıkan Göymen, bu karşılaşmalarda sadece 6 gol yerken Yılmaz Vural'ın takdirini kazandı. Önümüzdeki hafta Derincespor karşılaşmasında yine kaleyi koruması beklenen beklenen genç eldivenin, kendini göstermek adına çalışmaları iyice arttırdığı ifade edildi.