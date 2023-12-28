Kemal rüzgar gibi esiyor

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta sezonun ilk yarısını Play-Off hattında tamamlamayı başaran Menemen FK'da Kemal Rüzgar kendine geldi. Sezon başında Şanlıurfaspor'dan büyük beklentiler ve 'Gol Kralı' unvanıyla gelen ancak gol yollarında etkisiz kalan deneyimli forvet, son haftalarda rakip takımları boş geçmedi. Bu sezon oynadığı 15 karşılaşmada ağları 2 kez havalandırabilen Kemal, ligde ilk yarının son üç maçında ise 3 gol kaydetmeyi başardı. Bu süreçte sarı-lacivertlilerin 4-1 kazandığı Uşakspor, 3-2 kazandığı Belediye Derincespor ve sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldığı Amed Sportif maçlarında kritik gollere imzasını attı, kalitesini gösterdi.