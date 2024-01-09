Menemen’de çifte ayrılık

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta ilk yarıyı Play-Off hattında bitirme başarısını gösteren Menemen FK'da çifte ayrılık yaşandı. Teknik direktör Yılmaz Vural yönetiminde Antalya'da ikinci yarı hazırlıklarını sürdüren sarı-lacivertli ekipte kadrodan iki futbolcu elendi. Menemen'de ilk yarıda kadroda yer bulamayan 19 yaşındaki Yusuf Yıldız ile 25 yaşındaki stoper Ömer Şahbaş, sezon sonuna kadar Zonguldak Kömürspor'a kiralık olarak gönderildi. Son 2.5 sezondur Menemen forması giyen Ömer ilk yarıda 8 maçta forma giyerken, Yılmaz Vural'ın ikinci yarı planlamasında kendine yer bulamadı.

İMZALAR BEKLENİYOR

Dış transferde ise henüz hiçbir isme imza attıramayan sarı-lacivertli kurmaylar, anlaşma sağladıkları 4 oyuncuyla resmi adımları atmak istiyor. Yönetim, Buca 1928'den ayrılan Mazlum ve Kıvanç ile Düzcespor'dan el sıkıştığı Sedat Cengiz ile Emre Gündoğdu'ya en kısa sürede imza attıracak. İzmir temsilcisi, teknik heyetin raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor.