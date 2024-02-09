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Menemen FK golcüsünü aldı

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta Play-Off mücadelesi veren İzmir ekibi Burak’ı kaptı

HABER MERKEZİ
Menemen FK golcüsünü aldı
TFF İkinci Lig Kırmızı Grup'ta Play- Off potasında yer alan Menemen Futbol Kulübü golcüsünü Almanya'dan buldu. Sarı-lacivertliler Almanya Üçüncü Lig ekibi Bonner SC ekibinden 22 yaşındaki santrfor Burak Yasin Yeşilay'ı renklerine bağladı. İzmir ekibinin Burak Yasin'le 2.5 yıllık sözleşme imzaladığı bildirildi. Kulüpten yapılan resmi açıklamada da şu ifadelere yer verildi: "Kulübümüz, Bonner SC ekibinden 22 yaşındaki santrfor Burak Yasin Yeşilay ile 2.5 yıllık anlaşmaya varmıştır. Burak Yasin Yeşilay'a ailemize hoşgeldin diyor, şanlı armamız altında başarılar diliyoruz." Genç futbolcuyu teknik direktör Yılmaz Vural'ın özellikle istediği ve transferine çok sevindiği açıklandı.
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