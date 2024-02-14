Menemen FK’da Mertcan suskun

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta Play-Off hattından çıkarak büyük üzüntü yaşayan Menemen FK'nın golcüsü Mertcan Açıkgöz, sessiz kaldı. Son 2 sezonunu sarı-lacivertli formayla geçiren ve gösterdiği performans ile dikkatleri üzerine çeken Mertcan, ilk devre attığı 9 gol ile takımın gol yükünü çekerek gelecek adına umut vermişti. Ancak ligin ikinci yarısında formsuz bir sürece giren oyuncu, 6 haftadır sessiz kaldı. Teknik direktör Yılmaz Vural'ın ilk 11'deki değişilmez isimleri arasında yer alan Mertcan'ın atacağı gollerle takımını sırtlaması bekleniyor