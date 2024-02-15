Menemen ilki yaşadı

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Menemen FK, hafta sonu Ege derbisinde karşılaştığı Fethiyespor'a yenilerek bu sezon ilki yaşadı. İzmir temsilcisi bu sezon ilk kez üst üste iki maçtan puansız ayrılmanın üzüntüsünü yaşadı. Önceki hafta taraftarı önünde konuk ettiği 24Erzincanspor karşısında sahadan mağlubiyetle ayrılan sarı-lacivertliler, art arda yaşadığı kayıplarla Play-Off hattının dışında kaldı. Deneyimli teknik direktör Yılmaz Vural yönetiminde 14 maça çıkan Menemen FK, bu süreçte 8 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 de yenilgi aldı.