Menemen inat etti

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta 24Erzincanspor ve Fethiyespor maçlarını kaybedip Play-Off hattının dışında kalan Menemen Futbol Kulübü, İnegölspor galibiyetiyle rahatladı. Rakibini evinde 3-1 yenmeyi başaran sarı-lacivertliler yeniden çıkışa geçti. Evinde iki maç sonra kazanan Menemen FK, 42 puana yükseldi ve averajla 7. sıradaki yerini koruyarak Play-Off iddiasını yakaladı. Sarı-lacivertliler, 6. sıradaki İskenderunspor'la aynı puanı paylaşırken +7 averajla rakibinin ensesine yapıştı.

'TAKIMIMA İNANIYORUM'

Teknik Direktör Yılmaz Vural, İnegöl galibiyetiyle kötü gidişata son verdiklerini belirterek, "Bu maç bizim için çok kritikti. Kazanmak adına oyuncularım ellerinden gelen mücadeleyi ortaya koydu. Bundan sonra seri başlatmalıyız. Ben takımıma inanıyorum. İlerleyen haftalarda Play-Off potasına gireceğiz" dedi. Menemen bu hafta deplasmanda 49 puanla üçüncü sırada yer alan Kastamonuspor'la zorlu doksan dakikada karşı karşıya gelecek.