Menemen’in zorlu yolu

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta 7. sırada bulunan Menemen FK kader maçlarına çıkacak. Bu sezon oynadığı 25 karşılaşmada 12 galibiyet, 6 beraberlik ve 7 yenilgiyle hanesine 42 puan yazdırarak Play- Off hattını hedefleyen İzmir temsilcisi gelecek 4 haftada zorlu ekiplere karşı kritik virajlar dönecek.

İLK RAKİP KASTAMONU

Sarı-lacivertliler bu süreçte şampiyonluk hesapları yapan iki ekibin yanı sıra 2 de Ege derbisinde ter dökecek. Menemen FK ilk olarak bu hafta pazar günü deplasmanda 3. sıradaki Kastamonuspor'a konuk olacak. Ardından İzmir'de taraftarı önünde 2. sıradaki Iğdır FK ile kapışacak. Sarılacivertliler sonraki iki haftada ise önce en yakın takipçisi ve kendisi gibi Play-Off hesapları yapan 8. sıradaki Somaspor, sonrasında ateş hattından kurtulma mücadelesi veren 18. basamaktaki Denizlispor ile puan savaşı verecek.