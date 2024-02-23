Menemen’de Kıvanç şoku

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta Play-Off mücadelesi veren Menemen FK'da sakatlık şoku yaşanıyor. Sarı-lacivertli ekibin devre arasında Bucaspor 1928'den transfer ettiği tecrübeli kaleci Kıvanç Küçükkarış'ın sakatlandığı öğrenildi. Fethiyespor müsabakasında rakibiyle girdiği ikili mücadele sonuncunda sakatlanan ancak maça devam eden Küçükkarış, yapılan tetkiklerin ardından tedbir amaçlı İnegölspor müsabakasında forma giyememişti. Sakatlığı devam eden ve bir süre daha sahalardan uzak kalacağı öğrenilen deneyimli eldivenin iyileşmesi için sağlık ekiplerinin yoğun çaba gösterdiği ifade kaydedildi. Deneyimli eldivenin yarın oynanacak Kastamonu karşılaşmasında forma giyme ihtimalinin düşük olduğu belirtildi. Kıvanç'ın sakatlığını atlatması durumunda bile bu hafta Bora'nın foynayacağı öğrenildi.