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Menemen’in şansı tutuyor

BERKE ÖZBAY
Menemen’in şansı tutuyor
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta yarın zirve ortağı Kastamonuspor'la deplasmanda karşılaşacak olan Menemen FK'nın şansı rakibine tutuyor. Geride kalan süreçte Kastamonu temsilcisiyle 7 kez karşı karşıya gelen İzmir temsilcisinin rakibine karşı bariz üstünlüğü dikkat çekiyor. Sarı-lacivertliler bu sezon oldukça başarılı bir grafik çizen rakibi karşısında daha önce sahadan sadece 1 kez yenilgiyle ayrılırken, 4 kez de galibiyet aldı. İki ekip arasındaki 2 maç ise berabere tamamlandı. Kastamonuspor ile oynadığı son 6 karşılaşmada da yenilgi yüzü görmeyen Menemen Futbol Kulübü, geçen hafta aldığı İnegölspor galibiyetinin ardından bu haftayı da üç puanla kapatmak ve yeniden Play- Off hattında girmek istiyor.
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