Menemen kahroldu

TFF İkinci Lig Kırmızı Grup'ta Play- Off savaşı veren Menemen Futbol Kulübü, deplasmanda şampiyonluk mücadelesi veren Kastamonuspor'a tek golle mağlup oldu: 1-0. Sarı-lacivertliler, yarışta yara alarak Play-Off hattına girme şansını değerlendiremedi. Müsabakaya iki takımda kontrollü başladı. İlk yarıda karşılıklı gerçekleştirilen ender ataklarda iki takım da gol bulamadı. İlk 45 dakika 0-0 sona erdi.

OKAN SKORU BELİRLEDİ

İkinci yarıya ev sahibi takım daha atak başladı. Menemen FK'yı dengesiz yakalayan Kastamonuspor, aradığı golü 58. dakikada Okan Eken ile buldu. Menemen savunmasının yaptığı hatayı iyi değerlendiren Okan fileleri havalandırıp takımını öne geçirdi: 1-0. Golün ardından sarı-lacivertliler, rakip kalede daha etkili olsa da aradığı golü bulamadı. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve müsabaka 1-0 Kastamonuspor üstünlüğüyle sona erdi.

YILMAZ VURAL İSTİKRARI SEÇTİ

Menemen Futbol Kulübü Teknik Direktörü Yılmaz Vural, son oynadıkları maçın 11'nde değişiklik yapmadı. Kazanan kadroyu bozmayan ve istikrarı seçen Vural, geçen hafta İnegölspor'u 3-1 mağlup ettikleri maçın 11'yle Kastamonu'da sahaya çıktı.