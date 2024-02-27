Menemen FK düşüşe geçti

TFF İkinci Lig Kırmızı Grup'ta Kastamonuspor'a deplasmanda 1-0 mağlup olan Menemen Futbol Kulübü, playoff yarışında ağır yara aldı. Son 4 maçta üçüncü yenilgisini elde eden sarı-lacivertliler, yedinci sıradaki yerini korurken, rakibi altıncı İskenderunspor'un 3 puan gerisine düştü. Yılmaz Vural'ın gelişiyle birlikte çıkışa geçen İzmir temsilcisi, son haftalarda büyük bir ivme kaybetti.

"KAYBEDİLMİŞ BİR ŞEY YOK"

Teknik direktör Yılmaz Vural bir an önce toparlanıp yeniden iddialı konuma gelmeleri gerektiğini söyledi. Son maçlarda taraftarı üzdüklerini belirten Vural, "Kaybedilmiş 9 puanımız var. Ancak 10 karşılaşmaya daha çıkacağız, kendimize gelmeliyiz. Kaybedilmiş bir şey yok ama artık puan kaybetmemeliyiz" dedi.