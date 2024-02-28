Menemen’de eldiven değişti

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta son 4 maçta aldığı 3 yenilgiyle düşüşe geçen Menemen FK'da kalede değişim yaşandı. İzmir temsilcisinde devre arasında Bucaspor 1928'den kadroya katılan Kıvanç Küçükkarış eldivenleri kaptırırken, kaleyi Bora Göymen devraldı. Sezonun ikinci yarısında takıma katılan ve ilk 11'in değişilmezlerinden biri haline gelen Kıvanç, son haftalardaki performansı nedeniyle teknik direktör Yılmaz Vural tarafından kızağa çekildi. İkinci yarıda oynanan Karaman FK, Isparta 32 Spor, Arnavutköy Belediyespor maçlarında ilk 11'de başlayan deneyimli eldiven aynı maçta gördüğü kırmızı kart nedeniyle Etimesgut maçında forma giyememişti. Cezasını tamamladıktan sonra da 24 Erzincan ve Fethiye ile oynanan maçların başlangıç kadrosunda yer alan Kıvanç, sarı-lacivertlilerin son iki haftada oynadığı İnegölspor ve Kastamonuspor maçlarında kaleyi Bora'ya bıraktı.