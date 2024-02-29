Menemen kritik virajda

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta oynadığı son 4 maçtan 3 yenilgi, 1 galibiyetle ayrılarak düşüşe geçen Menemen FK'yı gelecek 3 haftada kritik maçlar bekliyor. İzmir temsilcisi bu süreçte liderlik koltuğunda oturan rakibinin yanı sıra 2 de Ege derbisinde ter dökecek. Sarı-lacivertliler ilk olarak pazar günü evinde zirvedeki Iğdır FK'yı konuk edecek. Menemen FK ardından Play-Off hesapları yapan Somaspor'a konuk olduktan sonra taraftarı önünde ateş hattından kurtulma mücadelesi veren Denizlispor'u ağırlayacak.

VURAL: VAZGEÇMEYECEĞİZ

Teknik direktör Yılmaz Vural da kötü gidişata son vereceklerini söyledi. Vural, "Lider Iğdır'ı yenip hem moral bulacağız hem de çıkışa geçeceğiz. Önümüzde 10 maç daha var. Asla karamsar değiliz, vazgeçmeyeceğiz. Sezon sonunda bu takım Play-Off potasında olacaktır" dedi.