Deplasman yasağı tepkisi

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Play-Off yarışı veren Menemen Futbol Kulübü'nde yönetim, Somaspor'la bugün deplasmanda oynanacak maça taraftarlarının alınmama kararına tepki gösterdi. Menemen, Soma İlçe Spor Güvenlik Kurulu'nun kararının gözden geçirilmesini istedi. "Futbol bir seyir oyunudur ve taraftarla güzeldir" diyen Menemen FK yönetimi açıklamada, "Menemen FK yönetimi, oyuncu ve teknik heyetimiz ile tüm taraftarımızı üzen bu karar, genel hakkaniyet ve eşitlik ilkelerini zedelediği gibi futbolun seyir zevki ve deplasman hakkına da engel koymuştur. Söz konusu kararın en kısa zamanda gözden geçirilip, taraftarımızın deplasman hakkının iade edilmesini diliyor, bir kez daha futbolun seyirci ile güzelleşip var olduğunu hatırlatıyoruz" ifadelerine yer verildi.