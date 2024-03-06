  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Menemenspor Deplasman yasağı tepkisi

Deplasman yasağı tepkisi

HABER MERKEZİ
Deplasman yasağı tepkisi
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Play-Off yarışı veren Menemen Futbol Kulübü'nde yönetim, Somaspor'la bugün deplasmanda oynanacak maça taraftarlarının alınmama kararına tepki gösterdi. Menemen, Soma İlçe Spor Güvenlik Kurulu'nun kararının gözden geçirilmesini istedi. "Futbol bir seyir oyunudur ve taraftarla güzeldir" diyen Menemen FK yönetimi açıklamada, "Menemen FK yönetimi, oyuncu ve teknik heyetimiz ile tüm taraftarımızı üzen bu karar, genel hakkaniyet ve eşitlik ilkelerini zedelediği gibi futbolun seyir zevki ve deplasman hakkına da engel koymuştur. Söz konusu kararın en kısa zamanda gözden geçirilip, taraftarımızın deplasman hakkının iade edilmesini diliyor, bir kez daha futbolun seyirci ile güzelleşip var olduğunu hatırlatıyoruz" ifadelerine yer verildi.
SON DAKİKA
İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA