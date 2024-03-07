Derbi Menemen’in

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'taki hafta içi mücadelesinde Somaspor ile Menemen Futbol Kulübü Ege derbisinde karşı karşıya geldi. Soma Atatürk Stadı'ndaki karşılaşmayı konuk ekip ikinci yarıda bulduğu gollerle kazandı. Başa baş giden ve orta saha mücadelesi şeklinde geçen maçın ilk yarısı golsüz sona erdi. İkinci yarının başlarında iki taraf da birer oyuncu değişikliği yaparken, ataklarını sıklaştıran sarı-lacivertliler üst üste bulduğu gollerle maçı kopardı.

4 DAKİKADA 2 GOL GELDİ

Önce 65'te Mertcan Açıkgöz sahne aldı. 24 yaşındaki orta saha, takımını öne geçiren golü kaydetti. Bu golün şokunu yaşayan Somaspor, 4 dakika sonra kalesinde ikinci golü gördü. Menemen'in en golcü ismi olan Kemal Rüzgar, 69'da skoru 2-0 yaptı. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Ege derbisini Menemen FK bu skorla kazandı. Geçtiğimiz hafta Iğdır FK galibiyetiyle kendine gelen sarı-lacivertli ekip puanını 48 yapıp grupta yeniden Play-Off barajına adını yazdırdı. Galibiyet hasretini 6 maça çıkaran Somaspor ise 37 puanla 10'uncu sırada kaldı. Menemen önümüzdeki haftayı BAY geçerken, Somaspor ise küme düşme hattında yer alan bir başka Ege ekibi Denizlispor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

KALESİNİ GOLE KAPATTI

YILMAZ Vural yönetiminde çıkışa geçtikten sonra son haftalarda yaşadığı kayıplarla Play-Off hattının dışına çıkan Menemen, aldığı 2 kritik galibiyetle yeniden çıkışa geçti. Vural'ın öğrencileri, Iğdır FK ve Somaspor maçlarında kalesini de gole kapatarak tekrar ilk 6'ya girdi.