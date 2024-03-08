Menemen gümbür gümbür

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta Menemen FK fırtınası yaşanıyor. Sarı-lacivertliler, evinde Iğdır FK'yı 2-0 yenip rakibini liderlik koltuğundan indirdikten sonra deplasmanda çıktığı Ege derbisinde Somaspor'u dize getirerek 5 hafta sonra yeniden Play-Off hattına girdi.

ALT SIRALARLA OYNAYACAK

Bu sezon deplasmanda oynadığı 14 maçta 9 galibiyet, 1 beraberlik, 4 yenilgi alarak topladığı 28 puanla en başarılı dış saha performansına sahip iki takımdan biri olan İzmir temsilcisi, son 180 dakikada kalesini gole kapatarak alkış topladı. Teknik Direktör Yılmaz Vural önderliğinde ilk 6'yı garantileyip 1. Lig hedefini sürdürmek isteyen Menemen FK, 30. haftayı bay geçecek. Grupta 48 puana ulaşıp 6. basamağa yükselen sarı-lacivertliler daha sonra üst üste kümede kalma mücadelesi veren Denizlispor, Sarıyer (D) ve Düzcespor'la karşı karşıya gelecek. Menemen FK Teknik Direktörü Yılmaz Vural, oyuncularını tebrik ederek, "Maraton sürüyor. Rehavete kapılmayacağız" dedi.