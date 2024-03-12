Menemen FK’nın gözü Play-Off’ta

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta Play-Off mücadelesi veren Menemen FK, yeniden ilk 6 içine yerleşmek istiyor. BAY geçtiği hafta direkt rakiplerinin puan toplamasıyla yine kendini 7. sırada bulan İzmir temsilcisi, bu hafta Ege derbisinde karşı karşıya geleceği Denizlispor'u yenerek potaya girmek istiyor. Son haftalarda yakaladığı çıkış ile önemli rakiplerini alt eden Denizli ekibine diş geçirmek için çabalayacak sarı-lacivertliler, bu karşılaşmayı kazanarak hem 3'te 3 yapmak hem de 1. Lig iddiasını sürdürmek istiyor. Sezonun tamamlanmasına sayılı haftalar kala hata yapmak istemeyen Menemen, galibiyetten başka bir şey düşünmüyor.