Derbi canavarı Menemen FK

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Menemen FK adeta derbi canavarı oldu. İzmir temsilcisi bu sezon oynadığı 6 derbide 4 galibiyet, 1 beraberlik alırken sadece 1 kez sahadan yenilgiyle ayrıldı. Sarı-lacivertliler ilk yarıda oynadığı kritik Ege derbilerinde Fethiyespor'u evinde 2-1, Denizlispor'u gurbette 2-1 ve Uşakspor'u taraftarı önünde 4-1 yenerken, Somaspor ile 0-0 berabere kaldı. İzmir ekibi ikinci devrede ise Somaspor'u deplasmanda 2-0 yenerken, Fethiyespor'a 2-1 kaybetti. Yılmaz Vural ve öğrencileri bu hafta Ege derbisinde Denizlispor karşısında da derbilerde sergilediği başarılı performansını sürdürmenin hesaplarını yapıyor.