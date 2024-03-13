  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Menemenspor Derbi canavarı Menemen FK

Derbi canavarı Menemen FK

İzmir temsilcisi bu sezon 6 derbiden 13 puan çıkardı.

BERKE ÖZBAY
Derbi canavarı Menemen FK
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Menemen FK adeta derbi canavarı oldu. İzmir temsilcisi bu sezon oynadığı 6 derbide 4 galibiyet, 1 beraberlik alırken sadece 1 kez sahadan yenilgiyle ayrıldı. Sarı-lacivertliler ilk yarıda oynadığı kritik Ege derbilerinde Fethiyespor'u evinde 2-1, Denizlispor'u gurbette 2-1 ve Uşakspor'u taraftarı önünde 4-1 yenerken, Somaspor ile 0-0 berabere kaldı. İzmir ekibi ikinci devrede ise Somaspor'u deplasmanda 2-0 yenerken, Fethiyespor'a 2-1 kaybetti. Yılmaz Vural ve öğrencileri bu hafta Ege derbisinde Denizlispor karşısında da derbilerde sergilediği başarılı performansını sürdürmenin hesaplarını yapıyor.
SON DAKİKA
İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA