Menemen’de Mertcan rüzgarı

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Menemen FK'nın hücumdaki en önemli kozlarından olan Mertcan Açıkgöz rüzgarı esiyor. Bu sezon sergilediği performansla alkış alan 24 yaşındaki futbolcu, takımına sağladığı skor katkısıyla kendisini aştı. İzmir temsilcisine geçen sezon başında Sarıyer'den transfer olan kanat forvet bu sezon ligde rakip ağları 9 kez havalandırarak ligde bitime 8 maç kala kendi rekorunu kırdı. En skorer sezonuna imza atan Mertcan, 2021-2022 sezonunda 7 gol kaydederken, geçen sezon sarı-lacivertli İzmir temsilcisinde rakip ağlara 8 gol göndermişti.