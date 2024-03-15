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Menemen FK’nın Play-Off inadı

HABER MERKEZİ
Menemen FK’nın Play-Off inadı
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta Play-Off mücadelesi veren Menemen FK, yeniden ilk 6 içine girmek istiyor. Geçtiğimiz haftayı bay takım olarak geçiren ve direkt rakiplerinin puan toplamasıyla Play-Off hattından çıkan sarı-lacivertliler, bu hafta yeniden potaya girmeyi hedefliyor. Hafta sonu Ege derbisinde Denizlispor ile kapışacak Menemen rakibini yenerek çıkışa geçmenin hesaplarını yapıyor. Bu hafta alt sıralardaki rakibi karşısından 3 puan ile ayrılmayı hedefleyen 48 puanla 7. sıradaki İzmir temsilcisi galibiyetten başka bir şey düşünmüyor.
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