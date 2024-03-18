Menemen Horoz’u yıktı

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta Play-Off hedefleyen Menemen FK, Ege derbisinde sahasında konuk ettiği ateş hattından çıkma mücadelesi veren Denizlispor'u 3-1 yendi. 27'de Feyyaz'ın ortasında Hakkı'nın indirdiği meşin yuvarlağa Mertcan vurdu: 1-0. 41'de Burak'ın pasında Özkan farkı ikiye çıkaran golü kaydetti: 2-0.

SON SÖZÜ KEMAL SÖYLEDİ

70'te Alihan'ın sağdan içeri pasında Samet farkı bire indiren golü kaydetti: 2-1. 78'de Recep'in ortasında Emre Sağlık'ın hatalı pasında topu önünde bulan Kemal hatayı affetmedi ve farkı tekrar ikiye çıkardı. Bu gol maçın skorunu da belirledi: 3-1. Taraftarı önünde sahadan galibiyetle ayrılan İzmir ekibi Menemen FK, rakiplerinin aldığı sonuçlarla tekrar Play-Off hattında girmeyi başardı.

VURAL DEĞİŞTİRMEDİ BİZATİ 2 HAMLE YAPTI

Kritik Ege derbisinde Menemen FK'da Teknik Direktörü Yılmaz Vural kadroda değişime gitmedi. Deneyimli çalıştırıcı son oynadıkları Somaspor maçında sahaya sürdüğü ilk 11'le Horoz'un karşısında çıktı. Denizlispor'da teknik direktör Özcan Bizati ise mücadeleye iki değişiklikle başladı. Tecrübeli çalıştırıcı Bekir Turaç Böke'nin yerine Deniz'i, Alaattin'in yerine ise Oktay'a zorlu randevuda görev verdi.

TARAFTARLARDAN TAM DESTEK

Menemen İlçe Stadı'nda oynanan maçta ev sahibi sarı-lacivertli taraftarlar tribünleri yine boş bırakmadı. Stada akın eden Menemenli taraftarlar takımlarına mücadelenin başlangıç düdüğünden itibaren yaptıkları tezahüratlarla tam destek verdi. Konuk ekip Denizlispor taraftarları da takımlarını desteklemek için kendilerine ayrılan bölümü tamamen doldurdu.

FOTOĞRAFLAR: BERKE ÖZBAY