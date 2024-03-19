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Menemen doludizgin

Ege derbisinde Denizlispor engelini kayıpsız geçen İzmir ekibi galibiyet serisini 3 maça çıkarırken tekrar Play-Off hattına girmenin sevincini yaşadı.

HABER MERKEZİ
Menemen doludizgin

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta evinde düşme hattında yer alan Denizlispor'u 3-1 mağlup eden Menemen Futbol Kulübü yoluna doludizgin devam ediyor. İzmir temsilcisi bay takım olarak geçirdiği haftanın ardından Ege derbisinde aldığı kritik galibiyetle galibiyet serisini üç maça çıkardı.

"HATA YAPMA LÜKSÜMÜZ YOK"

Art arda aldığı puanlarla yeniden Play-Off potasına girmeyi başaran sarı-lacivertliler puanını 51'e yükselterek 8. sırada başladığı haftayı 5. sırada tamamladı. Menemen FK Teknik Direktörü Yılmaz Vural, son derece kritik bir galibiyet elde ettiklerini belirtti. Kalan 7 maçı kazasız tamamlamaya çalışacaklarını belirten deneyimli teknik adam, "Artık ligin sonuna doğru geliyoruz. Her maç çok kritik ve zorlu olacak. Hedefimiz normal sezonu ilk 6 içerisinde tamamlamak. Daha sonra Play-Off'lardan 1. Lig'e çıkmak için çabalayacağız. Artık hata yapma lüksümüz yok" ifadelerini kullandı. Haftayı mutlu kapatan İzmir temsilcisi bu hafta Sarıyer deplasmanına çıkacak.

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