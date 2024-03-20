Menemen FK kendine geldi

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta hafta sonu mesaisinde Denizlispor'u yenmeyi başaran ve 8. sıradan Play-Off hattında 5. basamağa yükselen Menemen FK iç sahada kendine geldi. Sezonun ilk yarısında taraftarı önünde beklediği sonuçları almakta zorlanan İzmir temsilcisi, ikinci yarıda daha iyi bir grafik sergiledi. İlk yarıda Menemen İlçe Stadı'nda oynadığı 9 karşılaşmada 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 yenilgi alarak 12 puan toplayan İzmir temsilcisi, sezonun ikinci yarısında rakiplerine kolay geçit vermedi. Sarı-lacivertliler bu süreçte evinde oynadığı 6 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgiyle 11 puanı cebine koyarken, ilk yarıda içerdeki performansını henüz üç maç kala yakaladı.